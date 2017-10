Kenias Präsident Kenyatta gewinnt Neuwahl

Amtsinhaber Uhuru Kenyatta hat wie erwartet die erneute Präsidentenwahl in Kenia gewonnen. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/DANIEL IRUNGU

Wie erwartet hat Staatschef Uhuru Kenyatta die von der Opposition boykottierte neue Präsidentenwahl in Kenia gewonnen. Kenyatta habe bei der Wahl am Donnerstag 98,26 Prozent der Stimmen erhalten, sagte am Montag der Leiter der Wahlkommission, Wafula Chebukati.