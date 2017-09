Kevin Anderson hat gut jubeln - als Nummer 32 der Welt erreichte er den US-Open-Final © KEYSTONE/AP FR110666/ADAM HUNGER

Der Südafrikaner Kevin Anderson ist der erste Finalist am US Open in Flushing Meadows. Der 31-Jährige eliminiert den Spanier Pablo Carreño Busta 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.Im Final vom Sonntag trifft Kevin Anderson entweder auf Rafael Nadal oder Juan Martin Del Potro.