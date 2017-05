Sami Khedira (sitzend) wurde im Spiel gegen Monaco bereits nach zehn Minuten ausgewechselt © KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Sami Khedira gibt nach seiner Verletzung am Oberschenkel Entwarnung. Der deutsche Internationale kündigt via Twitter an, für Juventus Turin im Saisonfinale zur Verfügung stehen zu können.