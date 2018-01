Khloé Kardashian ist schon im 6. Monat

«Offiziell sechs Monate» schreibt Khloé Kardashian (33) am Mittwoch auf Instagram und veröffentlicht ein Bild mit Babybauch. Zu einem weiteren Beitrag, auf welchem sie und Freund Tristan Thompson sich küssen, meint sie: «Mom and Dad». Die Schwester von Kim Kardashian (37) scheint die Geburt ihres ersten Kindes im April oder Mai kaum erwarten zu können.

❥ Officially 6 months ❥ A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Jan 2, 2018 at 12:31pm PST

Drei Tage vor Heiligabend bestätigte Kardashian ihre Schwangerschaft. «Mein grösster Traum wird wahr», lauteten ihre Worte. Zuvor hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass sie und ihre 22-jährige Halbschwester Kylie Jenner schwanger seien. Das Küken des Kardashian-Jenner-Clans schweigt weiter.

Khloé Kardashian ist seit 2007 Mitglied der US-Reality-Soap «Keeping Up with the Kardashians». Sie ist die Tochter des 2003 verstorbenen Promi-Anwalts Robert Kardashian, der als enger Vertrauter von O. J. Simpson in dessen Mordprozess involviert war. Tristan Thompson (26), Khloés Freund, ist Basketball-Profi bei den Cleveland Cavaliers.

