Kickflips, kicken und Konzerte

Dieses Wochende bebt in Wil der Boden: am Openair «Rock am Weier» dröhnen die Boxen Freitags und Samstags von der Weierwiese. Auf dem Line-Up des diesjährigen «Rock am Weiher» stehen unter anderem Anna Rossinelli, Carrousel, Saint City Orchestra und Marius & Die Jagdkapelle. Der Eintritt ist gratis.

Auch am anderen Ende des FM1-Landes wird gerock: Am Samstag verwandelt sich der Arcas-Platz inmitten der Churer Altstadt in ein Festival-Gelände. Auf dem Programm stehen unter anderem die Bündner Kaufmann, The Gardener & The Tree und das Pop Duo Lola Marsh. Ein Ticket kostet im Vorverkauf 39 Franken.

Noch mehr Musik auf die Ohren gibt es in Ebnat-Kappel. Auf dem Programm stehen Legenden-Bands wie Bonfire und Spirit of Smokie. Die Konzerte finden am Freitag und am Samstag statt, anschliessend geht die Fete an der Kraftwerk Aftershow-Party weiter.

Diesen Hit von Spirit of Smokie hast du bestimmt auch schon einmal gehört:

Am Samstag und Sonntag findet zum 24. Mal das grösste internationale Rugbyturnier der Schweiz statt. Am Bishopscup im St.Galler Gründenmoos treten 25 Mannschaften aus verschiedenen Ländern gegeneinander an. Anlass ist das Saisonende, das mit diesem Plauschturnier gefeiert wird. Spektakel ist garantiert. Einen Vorgeschmack auf das Turnier gibt es hier:

Skaterfans verbringen den Samstag am besten in der Alpenstadt – die PumpKing Challenge macht Halt in Chur. Athleten können sich da für die Schweizer Meisterschaft qualifizieren. Mitmachen kann jeder, die Rennen werden in verschiedenen Kategorien bezüglich Alter und Können ausgetragen. Wer beim Skaten noch öfters auf dem Boden landet, kann vor Ort an Workshops teilnehmen, welche unter anderem von Skaterprofi Simon Stricker geleitet werden.

Geskatet wird nicht nur in Chur, sondern auch in St. Gallen. Der alljährliche doodah Skateboard Contest im Kreuzbleiche Skatepark bietet verschiedene Teilnahmekategorien an, sodass jeder mitmachen kann. Dieses Jahr wird der Event mit Live-Musik der «JAS Crew» aufgepimpt. Die Afterparty steigt im Kugl in St. Gallen.

Am Samstag findet das Tanzfest in der Frauenbadi in den Drei Weihern statt. Der Anlass startet um 20:00 Uhr – rechtzeitig, um tanzend den Sonnenuntergang am Wasser zu geniessen.

Old- und Youngtimer Liebhaber finden dieses Wochenende in Bad Ragaz zusammen. Wer ein eigenes Fahrzeug besitzt, kann sich am Freitag im Dorf für die Ausfahrt am Samstag registrieren. Der Sonntag ist ganz dem Prix d’Elégance und dem grossen Oldtimer-Treffen gewidmet: Das schönste, speziellste oder originellste Auto wird mit dem Preis belohnt. Für Besitzer eines Oldtimers ist der Eintritt frei.

Auch in Wattwil treffen sich an diesem Wochenende Autofans – genauer gesagt US-Car-Fans. Amerikanische Auto-Bijous sind am Samstag in der Markthalle Wattwil ausgestellt. Am Teile-Flohmarkt kann man diverse Autoteile kaufen und verkaufen.

Ein Zeichen für die kulturelle Vielfalt in St. Gallen setzen – das ist das Ziel des «Festes der Kulturen». Zum 15. Mal laden Migrantenvereine, gemeinnützige Organisationen und lokale Fachstellen zum interkulturellen Begegnungstag rund um das Waaghaus und der Marktgasse in St. Gallen. Das Programm ist breit gefächtert – von Panini-Tauschbörsen über Ballonaktionen bis hin zu Street-Food-Ständen.

Public Viewings im ganzen FM1-Land

Am Sonntag gilt es ernst für die Nati! Die Schweiz spielt um 20 Uhr das erste WM-Spiel gegen Brasilien. Wenn du mit uns zusammen das Spiel am Sonntagabend schauen möchtest, besuche uns in der FM1-WM-Arena in Arbon. Wir übertragen alle Spiele der Weltmeisterschaft live. Ein Besuch lohnt sich also auch schon am Samstag, vielleicht für das Nachbar-Duell Spanien gegen Portugal?

Arbon liegt für dich nicht gerade um die Ecke? Hier überall kannst du im FM1-Land die WM mitverfolgen:

(rhy)