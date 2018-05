Wenger fällt für das Oberländische aus

Kilian Wenger steigt derzeit nicht wettkampfmässig ins Sägemehl © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Nach Matthias Sempach ist ein weiterer Schwingerkönig verletzt. Kilian Wenger muss wegen einer Verletzung am Brustkorb auf die Teilnahme am Oberländischen Fest vom Sonntag an der Lenk verzichten.