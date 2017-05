«Kill Bill»-Schauspieler Michael Parks 77-jährig gestorben

Michael Parks ist 77-jährig verstorben. Er stand bis 2016 vor der Kamera. © KEYSTONE/AP Invision/RICHARD SHOTWELL

US-Schauspieler Michael Parks, der in Filmen und TV-Serien wie «Kill Bill», «Django Unchained» und «Twin Peaks» mitspielte, ist tot. Nach Angaben seiner Agentin starb er am Dienstag in Los Angeles, wie US-Filmportale am Mittwoch berichteten. Er wurde 77 Jahre alt.