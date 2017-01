Kim Kardashian ist wieder da

Aber erst einmal freut sie sich, dass sie wieder online ist.

Haha 😂😘 I missed you guys! https://t.co/RK4ITjFYvF — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 4. Januar 2017

Dann postet sie schon das erste Bild ihrer kleinen Familie. Auch Kanye West ist dabei, der noch vor Kurzem wegen zu viel Stress und Wutausbrüchen in der Kritik stand.

Es folgt ein Video auf dem natürlich Kim’s Familie und sie selbst zu sehen ist – was auch sonst?

Wer also Kim Kardashian auf Schritt und Tritt verfolgen will, der kann dies ab sofort wieder via Twitter tun.

(enf)