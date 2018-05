«Aufgrund der steigenden Gewittertendenz hat die Stadt entschieden, am Dienstag, 29. Mai, kein Kinderfest durchzuführen», heisst es in einer Mitteilung. In der nächsten Woche ist kein weiterer Termin möglich, da das CSIO stattfindet.

Der nächstmögliche Termin für das Kinderfest ist nun der Dienstag, 5. Juni. Die Stadt will am 1. Juni informieren, ob an diesem Termin festgehalten werden kann.

(red.)