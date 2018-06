Kinderfest frühestens am Mittwoch

Gegen Anfang der nächsten Woche ist mit einer Wetterverschlechterung zu rechnen. Aus diesem Grund kann das Kinderfest am Dienstag, 12. Juni, nicht durchgeführt werden, teilt die Stadt St.Gallen mit.

Doch gegen Ende Woche stehen die Zeichen besser: «Eine Veränderung der anhaltend instabilen Wetterlage ist in Sicht. Nach zunächst unbeständigem kühlem und regnerischem Wetter dehnt sich ein Zwischenhoch in Richtung Mitteleuropa aus», schreibt die Stadt. Um keine potenziellen Termine wegzugeben, wird der nächstmögliche Termin auf den Mittwoch, 13. Juni, gelegt. Die nächste Information über die Durchführung erfolgt am Montag, 11. Juni.

(red.)