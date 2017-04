Kinderschutz Schweiz fordert eine bessere Aufklärung

Die Stiftung Kinderschutz Schweiz will daran erinnern, dass Gewalt in der Erziehung keine Lösung und nicht akzeptabel ist. (Symbolbild) © KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Für viele Eltern ist nicht klar, was Gewalt in der Erziehung bedeutet. Anlässlich des internationalen «No-Hitting-Day» am 30. April macht sich die Organisation Kinderschutz Schweiz für eine gewaltfreie Erziehung stark.