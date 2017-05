«King Arthur» hat das Schwert aus dem Stein gezogen

Charlie Hunnam zieht in "King Arthur: Legend of the Sword" das Schwert aus dem Stein und bringt so die Geschichte ins Rollen. In der Deutschschweiz war der Film an seinem Startwochenende am beliebtesten. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Warner Bros. Pictures

“King Arthur: Legend of the Sword (3D)” hatte in der Deutschschweiz einen guten Start: Die Neuvariante der Artus-Legende schlug “Guardians of the Galaxy Vol.2 (3D)” knapp. Aus der Romandie und dem Tessin kündigt sich mit «Alien: Covenant» der nächste Blockbuster an.