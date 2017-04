Wenn er dem Ball nachrennt, fällt er ins Wasser: Roger Federer spielt auf dem Zürichsee. © KEYSTONE/Ennio Leanza

Für einmal rennt er besser nicht jedem Ball nach: Am Montagmorgen spielt Roger Federer gegen Andy Murray ? und das auf einem Floss in der Limmat. Für dieses Spektakel und vor allem für das Duell am Abend im Hallenstadion im Zeichen des «Match for Africa» sind die King Roger-Fans in Scharen nach Zürich gereist.