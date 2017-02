Kings of Leon kommen nach Zürich

Seit 2003 haben die King of Leon über 18 Millionen Alben und 24 Millionen Singles verkauft. Nachdem sie auch mit ihrem siebten Studioalbum «Walls» Musikmagazine wie das «Rolling Stones» überzeugten, kommen sie jetzt wieder in die Schweiz. Am Dienstag, 30. Mai 2017 um 20 Uhr, machen die Jungs im Zürcher Hallenstadion Halt.

2000 legten die Musiker aus Nashville mit ihrem Mix aus Southern Rock und Blues los und mischten das Alternative-Rock-Genre auf. Der erste kommerzielle Grosserfolg stellte sich 2007 mit ihrem dritten Album «Because Of The Times» ein. Das deutsche Magazin «Der Spiegel» zählte es zu den wichtigsten Alben des Jahres. Den ganz grossen Durchbruch schafften die Brüder Caleb, Jared und Nathan sowie Cousin Matthew Followil jedoch 2008 mit den Songs «Sex On Fire» und «Use Somebody» vom Album «Only By The Night».

Auch die bisherige Ausbeute an Preisen für die Kings of Leon kann sich sehen lassen: vier Grammy Awards, drei NME Awards, zwei Brit Awards und einen Juno Award. Dazu unzählige Top-Positionen in den Charts weltweit. Auch ihre aktuelle Scheibe «Walls» debütierte auf Platz eins der US-Billboard-Charts und erreichte Platz 2 der Schweizer Hitparade.

Mit «Sex On Fire» schafften die Kings of Leon den Durchbruch:



(red.)