Kino, Koffermarkt und Kulinarik

FM1 Autokino 🎞️

Wenn man schon mal drei Tage am Stück frei hat, sollte man jede körperliche Anstrengung meiden. Dank des FM1 Autokinos musst du nicht einmal aus deinem Auto aussteigen, um dir Deadpool 2, Rampage oder Breathe anzusehen. Selbstverständlich gibt es im Autokino in Wil, das vom 17. bis 20. Mai stattfindet, auch typisch amerikanische Snacks. Hier findest du den Ticketshop.

Letztes Spiel der Saison ⚽

Nach sechs verlorenen Partien am Stück kriegt der FC St.Gallen diesen Samstag gegen Lausanne eine letzte Chance, sich zu beweisen – und die Weichen für die Europa League* zu stellen. Anpfiff des Heimspiels ist um 19 Uhr im Kybunpark – wir tickern für alle Daheimgebliebenen wie immer live. Der Club hat übrigens angekündigt, nach dem letzten Spiel der Saison rund um den Kybunpark eine Party zu schmeissen.

*Der FCSG müsste verlieren – und Thun gewinnen – um nicht bei der Europa-Quali mitspielen zu können.

Koffer- und Flohmarkt 💼

Sowohl in Appenzell als auch in St.Gallen gehen am Samstag Handarbeiten und Vintage-Teile über den Markttisch. Am Koffermarkt im Appenzeller Klostergarten präsentieren die Aussteller «ihre Sehenswürdigkeiten unter freiem Himmel bei Vogelgezwitscher und wärmendem Sonnenschein», wie es auf der Webseite heisst. In den alten Hallen des St.Galler Güterbahnhofs treffen sich Freunde alter Schätze am «Lattich»-Flohmarkt.

Essen aus aller Welt 🌯🥘🍜

Dass über das verlängerte Pfingstwochenende in Arbon etwas los ist, riechst du schon von weitem: Von Freitag bis und mit Montag kannst du am World Food Festival entlang des Bodensees an 26 Ständen Speisen aus Ländern wie Brasilien, Griechenland oder Vietnam probieren. Morgens auf den Brunch zu verzichten, um sich am Mittag oder am Abend den Bauch vollzuschlagen, könnte sich lohnen… 😋

Schweiss im Turm 🏃‍♀️🏃

23 Stockwerke, 79 Höhenmeter und 460 Treppenstufen müssen die Läuferinnen und Läufer diesen Samstag am Tower-Race im Churer Einkaufszentrum City West überwinden. Besonders hart dürfte das Rennen für die teilnehmenden Feuerwehren werden: Sie machen mit voller Ausrüstung samt Atemschutz-Maske mit. Auch die Damen der Calanda Broncos werden dabei sein. Hier kannst du dich für den Tower-Race anmelden – die Veranstaltung dürfte aber auch für Zuschauer ganz amüsant werden.

Hochzeit aller Hochzeiten im TV 👰🤵💍

Falls du deine Jogginghose und die eigenen vier Wände über Pfingsten nicht verlassen möchtest, kannst du zum Beispiel mit Freunden kochen oder mal wieder dein Schlafzimmer auf Vordermann bringen (zu den Tipps von Stilpalast). Am Samstag werden sowohl in Grossbritannien als auch im FM1-Land viele Fernseher laufen: Prinz Harry und Meghan geben sich das Ja-Wort. Denk daran, vor der Hochzeit aller Hochzeiten noch Nastüechli zu besorgen… 😿

Alles, was du zur royalen Hochzeit und den Übertragungszeiten im TV wissen musst, findest du hier. Wir tickern dich live durch das Grossereignis.

(lag)