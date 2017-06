Kirche Live – Radio Melody

Pfingsten 2017

Wir übertragen am Pfingstsonntag das Pontifikalamt mit Bischof Markus Büchel. Musikalisch mitgestaltet wird der Festgottesdienst durch den Domchor sowie den Dom-Bläsern.

Robert Jones (*1945): Missa revis in C für Chor, Bläser und Orgel

Paul Huber (1918–2001): Laudate Dominum

Postludium (Orgel): Tomás Garbizu: Toccata

Leitung: Domkapellmeister Andreas Gut; Orgel: Domorganist Willibald Guggenmos.

Nachhören

Ostern 2017

Am Ostertag übertrugen wir aus der Kathedrale St.Gallen den festlichen Gottesdienst mit Bischof Markus Büchel und Dompfarrer Beat Grögli. Die musikalische Gestaltung übernahm der DomChor und Frauen- und Männerchoralscholen. (Kimberly Brockman, Sopran; Terhi Lampi (Alt); Riccardo Botta (Tenor)

und David Maze (Bass); Musiker des Sinfonieorchesters St.Gallen

Domkapellmeister Andreas Gut, Leitung)

Zu hören sind: Carl Maria von Weber (1786–1826): Missa Sacra Nr. 2 G-Dur op. 76 «Jubelmesse»

Georg Friedrich Händel (1685–1759): Halleluja aus «Der Messias»

Ostersequenz Victimae paschali laudes und weitere Gregorianische Gesänge

Postludium (an der Orgel: Willibald Guggenmos): Aloys Claussmann (1850–1926): Grand Chœur Triomphale

Karfreitag 2017

An Karfeitag übertrugen wir den Gottesdienst aus der Evang. Kirche Rorschach mit Pfr. Pius Helfenstein. Die Feier stand unter dem Thema “Rechtfertigung: Aufrecht vor Gott und den Menschen”. Musikalisch mitgestaltet wurde der Gottesdienst vom Leopold Quartett: Peter Dürst, Violine; Sebastian Vogler, Violine; Monique Rosset, Viola; Markus Lang, Violoncello