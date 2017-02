Kirchen-Zoff in St.Galler Schulen

Mit dem neuen Lehrplan werden unter anderem auch neue Fächer auf das Schuljahr 2017/2018 bei der Volksschule eingeführt: Dies gilt auch für das Wahlpflichtfach Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG). Neu dürfen die Kinder wählen, ob sie dieses Fach von einer schulischen oder einer kirchlichen Lehrperson unterrichtet haben wollen.

Keine Wahl für Reformierte

Doch das Vorgehen der reformierten Kirche wirft jetzt hohe Wellen: Evangelisch-reformierte Schüler, die das Fach ERG nicht bei einer kirchlichen Lehrperson besuchen, werden nicht konfirmiert.

«Inhaltlich macht es keinen Unterschied, von welchen Lehrpersonen unterrichtet wird, sagt Alexander Kummer, Leiter des kantonalen Volksschulamtes. Aus Volksschulsicht dürfte es keinerlei Konsequenzen haben, welchen Unterricht Eltern und Schüler wählen. «Es werden die gleichen Kompetenzen unterrichtet.»

Stadt St.Gallen verärgert

In der Stadt St.Gallen haben Eltern und Lehrpersonen verärgert auf den kürzlich verteilten Merkzettel zum neuen Ethikunterricht reagiert und auch die Schulamtsleitern Marlis Angehrn wundert sich: «Es stellt sich die Frage, ob aus Elternsicht verfassungsmässige Grundrechte verletzt werden», sagt sie zum St.Galler Tagblatt. Auch die Kirche müsse sich diskriminierungsfrei verhalten.

Kirchenrecht vor Schulrecht?

Beim kantonalen Volkschulamt haben sich schon einige Schulgemeinden aus dem ganzen Kanton gemeldet: «Das Vorgehen der reformierten Kirche stösst bei vielen auf Unverständnis», sagt Kummer. Dies hat nun Konsequenzen: «Zurzeit wird die Frage, ob das Kirchenrecht vor dem Volkschulrecht steht, tatsächlich vom Rechtsdienst im Bildungsdepartements geprüft», bestätigt Kummer.

Abhängig von Gemeinden

«Die Situation wird auch nicht von allen Gemeinden gleich gehandhabt. In manchen Gemeinden haben sich Schule und Kirche auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt.» In Gossau und Rapperswil-Jona dürfen auf Primarstufe evangelisch-reformierte Kinder wählen, welchen ERG-Unterricht sie besuchen wollen – in der Oberstufe müssen sie sich bei der kirchlichen Lehrperson anmelden, falls sie konfirmiert werden wollen.