Klägerin in historischem US-Prozess zu Abtreibungsrecht gestorben

Norma McCorvey vor dem Supreme Court in Washington am 26. April 1989. (Archivbild) © Keystone/AP/BARRY THUMMA

Mit ihrer Klage erreichte sie 1973 die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den USA: Norma McCorvey, die in dem historischen Prozess vor dem Obersten Gericht unter dem Decknamen «Jane Roe» auftrat, ist am Samstag im Alter von 69 Jahren gestorben.