Klage gegen Tesla wegen PS-Schwindel

In Norwegen haben fast 80 Besitzer eines Tesla-Elektrosportwagens den US-Hersteller wegen irreführender Werbung verklagt. Sie verlangen Entschädigung in Höhe von jeweils mehreren tausend Franken, wie die norwegische Zeitung «Dagens Nyheter» am Donnerstag berichtete.