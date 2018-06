Klappts diesmal für Shaqiri bei Liverpool?

Torjubel von Xherdan Shaqiri in einem roten Tenü - schon bald nicht mehr nur in der Nationalmannschaft? © KEYSTONE/WALTER BIERI

Neben mehreren anderen englischen Premier-League-Klubs meldet auch der FC Liverpool an Xherdan Shaqiri (26) an. Shaqiri will nach dem Abstieg von Stoke von der Ausstiegsklausel profitieren.