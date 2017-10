Klare Klatsche im Spitzenkampf

Der FC St.Gallen geht gegen YB sang- und klanglos unter © Keystone/Peter Klaunzer

Nachdem die Espen in der ersten Halbzeit auswärts beim Tabellenführer den Schaden in Grenzen halten konnten, bricht die St.Galler Defensive in der zweiten Halbzeit wie ein Kartenhaus zusammen. Hier die Spielerbewertung.