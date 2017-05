Der kleinste FCSG-Star auf dem Feld

Mario Mutsch mit seiner Tochter nach der Super League Partie zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Sion am Sonntag, 28. Mai 2017, im Kybunpark in St. Gallen. © KEYSTONE/Sebastian Schneider

Mario Mutsch wurde heute nach der Partie gegen Sion von den Fans verabschiedet. Mit dabei seine kleine Tochter. Wer so einen süssen Fratz mit auf das Feld bringt, hat den Titel als «Man of the Match» mehr als verdient.