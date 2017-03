Kleinbagger stürzt in Auto

Der Kleinbagger stand auf einem Anhänger eines Lieferwagens, der von Lachen in Richtung Walzenhausen unterwegs war. In einer Rechtskurve verlor der 40-jährige Lenker seine Ladung, da der Bagger ins Rutschen kam. Der Kleinbagger stürzte infolge gegen ein entgegenkommendes Auto. Am Bagger und am Auto entstand Totalschaden.

Die Autofahrerin erlitt unbestimmte Verletzungen, sie wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht. Wegen auslaufenden Öls musste zusätzlich die Feuerwehr Walzenhausen aufgeboten werden.

Während der Fahrzeugbergung musste die Fahrbahn zwischen Lachen und Walzenhausen gesperrt werden.

(red)