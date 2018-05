Kleinbus geht in Einstellhalle in Flammen aus

Viel Rauch und hoher Sachschaden: Ein Kleinbus brannte in dieser offenen Einstellhalle in Villmergen AG aus. © Handout Kantonspolizei Aargau

Der Brand eines Kleinbusses in einer offenen Einstellhalle hat am Montagmorgen in Villmergen AG einen Sachschaden von 150’000 Franken verursacht. Personen wurden nicht verletzt. Ein technischer Defekt dürfte zum Brand geführt haben.