kleine JUZI Haifische am Bodensee gesichtet

In diesen Tagen wird ein erster neuer Titel aus dem Album veröffentlich Der kleine Haifisch. Dazu gibt es auch bereits eine Choreo, die sich die JUZIs ausgedacht haben. Wir haben sie bereit mit Daniel, Markus und Michael in Bregenz gleich am Bodenseeufer geübt.

Die Texte des neuesn Album sind in allerbester JUZI-Manier, also durchaus auch mal doppeldeutig. Aber kein Grund für besorgte Eltern, im Kinderzimmer den Stecker des Musik-Players zu ziehen. Allen voran wird sich (und das nicht nur dort) das Lied «Der kleine Haifisch» mit Sicherheit zur ultimativen Dauerbeschallung entwickeln. Es geht rund im Meer, denn der kleine Hai hat Hunger und Durst? und dann fällt auch noch ein Schwein ins Wasser!

Der Party-Sommerhit des Jahres 2018 steht somit fest und wird auf keinem Fest im ganzen Land auf den Playlisten fehlen!