Mehrere Tote bei Anschlag mit Lastwagen in Stockholm

In der schwedischen Hauptstadt Stockholm ist vor einem Warenhaus ein Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Dabei wurden nach Angaben des schwedischen Radiosenders Ekot drei Personen getötet.

Terroralarm in Stockholm: Auf einer zentralen Einkaufsstrasse in Stockholm ist am Freitagnachmittag ein Lastwagen in eine Menschenmenge und anschliessend in ein Kaufhaus gerast. Mehrere Menschen wurden getötet, viele weitere verletzt.Schwedens Regierung sprach von einer Terrortat.