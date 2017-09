Kleiner Prinz George drückt jetzt die Schulbank

Prinz William begleitet seinen Sohn Prinz George an seinem ersten Schultag. © KEYSTONE/AP/Richard Pohle

Prinz George hat am Donnerstag seinen ersten Schultag erlebt. Der etwas nervös wirkende Vierjährige ging an der Hand seines Vaters Prinz William zu der privaten Thomas’s Battersea-Vorschule in einem ruhigen Wohnviertel in Südlondon.