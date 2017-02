Kleines Tattoo – grosses Publikum

Die Burgruine Schellenberg bei Schaan ist der Hauptdarsteller des Liechtensteiner Tattoos. © Princely Liechtenstein Tattoo (Foto: Michael Zanghellini)

Militärmusik-Festivals waren bis vor einigen Jahren ein Publikumsmagent, inzwischen ist das Interesse an Tattoos stark gesunken. Sehr zum Leidwesen der Veranstalter in der Schweiz. Während das St.Galler Tattoo das Aus verkündet, ist das Tattoo in Liechtenstein auf Erfolgskurs.