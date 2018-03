Kleinflugzeug bei Arosa abgestürzt

Beim Flugzeugunglück bei Arosa sind am Samstag zwei Personen gestorben. © Kapo GR

Bei einer Flugschau in Arosa ist am Samstagnachmittag ein Flugzeug mit zwei Personen aus der Innerschweiz an Bord beim Start abgestürzt. Die 69-jährige Passagierin wurde dabei tödlich verletzt. Der 73-jährige Pilot wurde schwer verletzt und erlag im Universitätsspital Zürich seinen schweren Verletzungen.