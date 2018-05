Ein Kleinflugzeug ist in der Nähe der deutschen Stadt Rheinfelden an der Grenze zum Kanton Aargau am Mittwochnachmittag abgestürzt. Das teilte die deutsche Polizei mit. Angaben zu Verletzten liegen zunächst nicht vor.

Das Kleinflugzeug stürzte in der Nähe der Autobahn A 861 ab. Ein Fahrstreifen der Autobahn ist für Einsatzfahrzeuge gesperrt. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. (SDA)