Die Absturzstelle befindet sich unmittelbar neben einem Golfrasen in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona. © Abc15 TV/Screenshot

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf einen Golfplatz im US-Staat Arizona sind alle sechs Insassen der Maschine ums Leben gekommen. Die einmotorige Piper sei kurz nach dem Start in Scottsdale auf dem nahen Golfplatz zerschellt, berichtete der Sender CNN am Dienstag.Das Flugzeug ging in Flammen auf.