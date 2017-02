Kleinkind geht im Pyjama auf Nachtwanderung

Gegen 3.00 Uhr morgens fand eine Autofahrerin den Jungen in Mögglingen. Er war lediglich mit Schlafanzug und Schlafsack bekleidet. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin nahmen sich sofort des kleinen Knirpses an, wie die Polizei am Montag in Aalen mitteilte. Sie wickelten ihn in eine Decke und klingelten am nächsten Haus. Die Eltern des Kindes waren dort allerdings nicht zu finden.

Daraufhin verständigten die Frauen laut der sda die Polizei. Die Beamten nahmen den verschüchterten Jungen, der nicht reden wollte, mit auf ihr Revier. Dort liessen sie ihn vorsorglich ärztlich untersuchen.

Nach “intensiven Ermittlungen” und “mehreren negativen Anläufen” hätten sie die Adresse gefunden und die Eltern verständigen können, berichteten die Beamten. “Der unternehmungslustige Sohn war wohl aus seinem Gitterbettchen gestiegen und durch die Haustüre auf die Strasse gelaufen.”

(sda/red)