Kleist-Preis für Autor Ralf Rothmann

Der deutsche Schriftsteller Ralf Rothmann - hier 2006 bei der Entgegennahme des Max Frisch-Preises - hat jetzt auch den Kleist-Preis erhalten. (Archivbild) © Keystone/EDDY RISCH

Der Schriftsteller Ralf Rothmann wird mit dem Kleist-Preis 2017 ausgezeichnet. Rothmanns Literatur sei meisterhaft in ihren lakonischen Alltagsschilderungen, teilte die Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft am Dienstag in Köln mit.