Klettern Gilberts grosse Leidenschaft

Zusammen mit seinem Produzenten David Brandes ist ein tolles Album entstanden. Für den Videodreh des aktuellen Titel “1000 Raketen” hat Gilbert sich das Elbsandsteingebirge als Drehort ausgesucht. Dies auch weil der leidenschaftliche Kletterer sich nicht nur vor die Kamera stellen konnten sondern auch so richtig zum Klettern kommen konnte. Die vorwiegend aus Sandstein aufgebaute Landschaft am Oberlauf der Elbe fasziniert und liefert tolle Bilder.

Mehr zu Gilbert gibt es auf Radio Melody in der Schlagerwelt am 6.7.17 ab 19 Uhr (Wh 9.7. – 10 Uhr)

Am 15. Juli 2017 tritt Gilbert mit Band am Sommerfestival “Der Berg bebt” in Films auf.

Über die Borreliose Krankheit sprach Gilbdert 2014 mit Radio Melody

