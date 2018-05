Klettersaison am Mount Everest endet mit Rekorden

Nach seinem 22. Aufstieg auf den Mount Everest wurde der Nepalese Kami Rita Sherpa in Kathmandu wie ein Held gefeiert. Doch auch weitere Rekorde wurden in der Frühlingssaison gebrochen. © KEYSTONE/AP/NIRANJAN SHRESTHA

Triumphe und Tragödien am Mount Everest: Mehr als 400 Menschen haben in der diesjährigen Frühlingssaison den Gipfel des höchsten Berges der Welt erklommen. Das teilte am Montag Nepals Tourismusministerium mit. Mehrere Rekorde haben Bergsteiger diesmal aufgestellt.