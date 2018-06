Klingelnberg plant Börsengang am 20. Juni

Die Schweizer Börse SIX erhält Zuwachs: Der deutsche Maschinenbauer Klingelnberg lässt seine Aktien hierzulande kotieren. © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Der Schleif- und Fräsmaschinenhersteller Klingelnberg will bekanntlich an die Schweizer Börse. Nun hat er Details zum geplanten Börsengang bekanntgegeben: Er soll am 20. Juni stattfinden.Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf 45 bis 54 Franken je Aktie festgelegt.