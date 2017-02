Klinikpersonal in Neapel macht jahrelang systematisch blau

Dutzende Angestellte eines Spitals in Neapel haben jahrelang systematisch blau gemacht. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Jahrelang haben fast einhundert Angestellte eines Spitals in Neapel systematisch blau gemacht. In zweijährigen Ermittlungen und mithilfe von versteckten Kameras kam die italienische Polizei einem ausgeklügelten System in der Klinik «Loreto Mare» auf die Spur.