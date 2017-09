Kloten bleibt ohne Punkte

Der EV Zug bejubelt gegen Kloten die eingeplanten Punkte © KEYSTONE/URS FLUEELER

Die Lage in Kloten wird immer ungemütlicher. Die Zürcher Unterländer bleiben auch nach fünf Saisonspielen punktelos. Sie unterliegen in Zug 1:2. Die Probleme auf Kloterner Seite sind derzeit klar in der Offensive auszumachen.