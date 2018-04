49 Sekunden vor Spielende gleicht Kloten die Partie gegen die Lakers zum 3:3 aus, es geht in die Verlängerung. In der 68. Minute folgt der Anschlusstreffer und Kloten sichert sich damit den ersten Matchpuck im Spiel am Montag.

Für Rapperswil gilt es nun, nochmals alle Reserven bis Montag hervorzuholen, um den Aufstieg in die Nationalliga A doch noch zu schaffen.

(red.)