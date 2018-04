Kloten suspendiert Headcoach Schläpfer

Nach der in fünf Spielen verloren gegangenen Playout-Serie gegen Ambri-Piotta will der EHC Kloten mit einem Wechsel an der Bande für die restlichen maximal sieben Saisonpartien für einen neuen Impuls sorgen. Kevin Schläpfer, der im Oktober vergangenen Jahres als Nachfolger des Finnen Pekka Tirkkonen als Wunschkandidat verpflichtet worden war, wurde suspendiert.

Dem 48-Jährigen gelang es nicht, den fünfmaligen Schweizer Meister vom letzten Platz der National League wegzubringen und den schweren Gang in die Liga-Qualifikation zu verhindern. In dieser wird anstelle von Schläpfer André Rötheli als Chefcoach an der Bande stehen. Assistiert wird der ehemalige Klotener Sportchef wie beim Elite-A-Team der Zürcher Unterländer von Felix Hollenstein und vom bisherigen Assistenzcoach Niklas Gällstedt.

Kloten droht im Best-of-7-Duell gegen den Meister der Swiss League 56 Jahre nach dem Aufstieg der Absturz in die Zweitklassigkeit.

(SDA)