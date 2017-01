Kloten verliert den Anschluss an den Strich

Langnaus Miro Zryd im Zweikampf mit den Klotenern Edson Harlacher und Luca Boltshauser © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Die SCL Tigers halten die Chancen auf die Playoff-Teilnahme aufrecht und feiern beim 4:1 gegen den EHC Kloten einen wichtigen Sieg gegen einen der direkten Konkurrenten am Strich.Nachdem sie bereits in der 2. Minute 0:1 in Rückstand geraten waren, drehten die Langnauer die Partie im Mitteldrittel.