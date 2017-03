Klotens Ligaerhalt steht noch nicht fest

Ein 0:5 gegen Fribourg anstatt des vorzeitigen Ligaerhaltes: Klotens Goalie Martin Gerber ist nachdenklich gestimmt © KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Kloten bringt den Ligaerhalt in der 1. Runde der Abstiegsrunde noch nicht definitiv ins Trockene. Fribourg-Gottéron gewinnt in Kloten 5:0, die SCL Tigers in Ambri 2:1.Spannung gibt es in der Abstiegsrunde kaum noch.