KLUBBB3 im TV und mit neuer Single

Der Grund für die Dreharbeiten mit KLUBBB3 ist gewissermassen die Einlösung eines alten Versprechens: Florian Silbereisen versprach dem verstorbenen „Traumschiff“-Produzenten Wolfgang Rademann in einem sehr privaten Rahmen, dass er einmal mitspielen werde. Als dann vor einigen Monaten die Anfrage kam, mussten die drei Jungs nicht lange überlegen. Vollends begeistert von den Dreharbeiten auf hoher See wurde anschliessend der Titel „Auf dem Traumschiff“ aufgenommen, der auf dem aktuellen Gold- und Nr.1-Album „Jetzt geht´s richtig los!“ von KLUBBB3 zu hören ist.

Ostersonntag heißt es nun „Ahoi, Herr Kapitän“ wenn KLUBBB3 auf dem ZDF-„Traumschiff“ einchecken und gemeinsam mit Kapitän Victor Burger (Sascha Hehn) über die Meere schippern. Die internationale Schlagerband spielt auf dem Traumschiff drei Angestellte der MS Amadea, die im Schiffsrumpf versteckt ihre Gesangskünste zeigen. Diese bleiben aber nicht lange verborgen, da sie von Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle, gespielt von Harald Schmidt, entdeckt werden. Als ein Show-Act ausfällt, kommt die Gesangsentdeckung gerade recht. Die drei werden spontan als Ersatz engagiert…

Neue Single „Märchenprinzen“ am Start

Endlich ist es soweit: Am 13. April erscheint die neue KLUBBB3-Single „Märchenprinzen“! Bereits im Vorfeld hat der Titel für viel Aufsehen in der Medienwelt gesorgt: BILD-Schlagzeilen, Titelseiten in Tageszeitungen und Berichte in TV-Magazinen von „Exclusiv“ bis „Brisant“ sorgten für jede Menge öffentliche Aufmerksamkeit. Der Grund: Aus KLUBBB3 wird hier ausnahmsweise KLUBBB4! Jan Smit, Christoff und Florian Silbereisen konnten Deutschlands berühmteste Fürstin, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, als „Märchenprinzessin“ gewinnen. Sie singt den Titel in einer besonderen Version gemeinsam mit der internationalen Schlagerband.

Selbstverständlich wurde der Videoclip für die „Märchenprinzen“ auch im Märchenschloss der Fürstin gedreht: Im Schloss St. Emmeram in Regensburg, das zu den größten und schönsten privaten Schlössern Europas gehört.

„Märchenprinzen“ ist die aktuelle Single-Auskopplung aus dem Erfolgsalbum „Jetzt geht’s richtig los!“, das nur 76 Tage nach dem grandiosen Charteinstig auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts Gold-Status erreicht hat. In der Schweiz stieg der Song auf #3 ein. Der Song ist auf der aktuellen Single in zwei Versionen zu finden: Neben der besagten Aufnahme mit Fürstin Gloria von Thurn und Taxis ist auch die Albumversion von „Märchenprinzen“ ausgekoppelt worden.