KLUBBB3 «Wir werden immer mehr!»

Das aktuelle KLUBBB3-Album schließt nahtlos an die bisherigen Erfolgsalben an: Mitsingen und Mitfeiern ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht!

Florian Silbereisen aus Deutschland, Jan Smit aus den Niederlanden und Christoff aus Belgien bleiben ihrem ganz eigenen Stil treu. Sie haben sich wieder für kompromisslose Schlager entschieden, die sofort ins Ohr gehen und die jeder sofort mitsingen kann! Auch diesmal sind ihre Schlager unzensiert – ohne musikalische oder textliche Zugeständnisse an diejenigen, die Schlager nicht mögen oder viel zuerst nehmen.

Selfies und Tattoos

Als erste Single erschien «Paris Paris Paris», eine Hymne an die Lebensfreude und die schönen Momente im Leben im unverwechselbaren KLUBBB3-Sound – mit ganz viel Kraft und Energie!

Die Liebeserklärung «Wir sind Schlager!» beschreibt, wie sehr Schlager das Leben begleiten – «ob Du willst oder nicht!»

Wenn in den Shows und Konzerten von und mit KLUBBB3 alle mitsingen, dann entsteht «Der größte Chor der Welt» – es macht keinen Unterschied, wer perfekt singt und wer nicht! Wenn alle gemeinsam einstimmen, werden Gefühle laut! Und darum werden die KLUBBB3-Jungs auch weiter alle motivieren, mitzusingen – denn zusammen singen macht noch mehr Spaß als nur zuzuhören!

Natürlich besingt KLUBBB3 auch auf dem neuen Album die Freundschaft, die für immer hält! Diese Freundschaft haben die drei durch ein ganz besonderes Zeichen besiegelt – durch «Ein Tattoo für die Ewigkeit»! Der Song über Liebe und Freundschaft, der unter die Haut geht, ist für Florian, Jan und Christoff viel mehr als nur ein Lied …

«Selfie! Fertig! Los!» – der perfekte Moment festgehalten als Partyhit – mit ganz viel Action in den KLUBBB3-Shows! Florian, Jan und Christoff laden ein zum «Handy-Flirt».

«Wie eine Familie» beschreibt eine ganz besondere Beziehung: Schon als Kinder standen Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff auf der Bühne und vor der Kamera. Für viele Fans und TV–Zuschauer in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden und in Belgien sind die drei längst Teil der Familie …Der allererste KLUBBB3-Hit «Du schaffst das schon!» bekommt auf dem neuen Album eine Fortsetzung: Florian, Jan und Christoff waren überrascht und überwältigt zugleich, welche Bedeutung ihr Schlager mit der Mut machenden Refrain-Zeile für Menschen in schwierigen Situationen hatte und hat. Darum folgt nun: «Du hast es doch schon fast geschafft!»

Das Album «Wir werden immer mehr!» gibt es auch als Deluxe-Edition mit sechs zusätzlichen Titeln und als limitierte Fanbox mit der Deluxe-Edition sowie KLUBBB3-Fanschal, KLUBBB3-Selfie, KLUBBB3-Freundschaftsband und KLUBBB3-Tattoo. In einer der Fanboxen versteckt sich außerdem ein Goldenes Ticket für den Zugang zu jeder Veranstaltung der SCHLAGERFEST–Tournee. Millionen Menschen feiern gemeinsam den Schlager – und es werden immer mehr!

Die Fortsetzung der Tournee DAS GROSSE SCHLAGERFEST – DIE PARTY DES JAHRES mit KLUBBB3 wird 2018 noch gigantischer. Leider gibt es aber keine Tournee-Termine in der Schweiz.

(universal music)