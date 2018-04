Klum und Kaulitz über beide Ohren verliebt

Die «Germany’s Next Topmodel»-Mama kann ihre Gefühle nicht mehr verbergen: In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Deutsche Aufnahmen eines Tokio-Hotel-Konzertes in Moskau. Dabei hatte sie insbesondere Augen für den Gitarristen. Ein Knutschbild zeigt: Sie und Tom sind verliebt!

WOW ❤️ @tokiohotel A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Apr 27, 2018 at 12:32pm PDT

Erstmal wurden Klum und Kaulitz am 13. März zusammen in Los Angeles fotografiert. Anfang April verbrachten die beiden ihre ersten Liebesferien in Mexiko. Händchenhaltend flanierten sie danach über den Flughafen von Los Angeles.

Wer erinnert sich noch an «Durch den Monsun» aus dem Jahr 2009 (Tom ist derjenige mit den Rastas)?

Heidi Klum scheint keine Lust mehr auf ein Versteckspiel zu haben. Der frühere «Victoria’s Secret»-Schönheit hatte sich im September 2017 von Kunsthändler Vito Schnabel getrennt. Nachdem ihre Ehe mit Sänger Seal 2012 in die Brüche gegangen war, war sie mit Bodyguard Martin Kristen zusammen. Mit Seal hat Klum drei Kinder; eine Tochter stammt aus der Beziehung mit dem Sportagenten Flavio Briatore.

(red.)