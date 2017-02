Knappe Siege für Atletico und Sevilla

Antoine Griezmann erzielte das späte Siegtor für Atletico Madrid © KEYSTONE/EPA EFE/JUANJO MARTIN

Die Spitzenteams FC Sevilla und Atletico Madrid feiern in der 22. Runde knappe Siege. Atletico schafft beim 3:2 gegen Celta Vigo die Wende in extremis.Atletico Madrid geriet daheim gegen Celta Vigo nach 78 Minuten überraschend 1:2 in Rückstand.