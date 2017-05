Knatsch auf dem Bodensee

Wie das «St.Galler Tagblatt» berichtet, habe die deutsche Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB) eine Kostenaufstellung präsentiert. Die Schweizerische Bodensee Schifffahrt (SBS) müsse demnach in der Saison 2017 rund 22’000 bis 54’000 Euro zahlen.

Erich Hefti, Oberkapitän der SBS, sagt, dass dies einzigartig rund um den Bodensee sei. Laut Gesetz dürfe keine Gebühr für das Anlanden erhoben werden: «So etwas hat es noch gar nie gegeben, nie in all den Jahrzehnten, in denen die vier hiesigen Schifffahrtsgesellschaften unterdessen zusammenarbeiten.»

Als Grund für die Gebühr gibt die BSB die anfallenden Kosten für den Hafenmeister und die Nutzung der Infrastruktur an. Hefti geht davon aus, dass dies eine Reaktion auf den neuen Kurs nach Konstanz sei: «Die BSB hat sogar kommuniziert, dass wir nicht willkommen sind. Die genauen Worte waren: ‘Wir wollen keine Konkurrenz.’»

Die SBS will die neue Gebührenabrechnung nun genau überprüfen. Zudem hat der Verwaltungsrat vor, den Austritt aus der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU) zu geben.

