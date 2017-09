Knochen aus dem Mittelalter gefunden

Als Bauarbeiter eine Stützmauer bauen wollten, fanden sie ein Skelett und mehrere Knochenteile. Nebst mehreren Spezialisten der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft rückten auch Angehörige des Instituts für Rechtsmedizin aus. Abklärungen, in welche auch die Kantonsarchäologie St.Gallen einbezogen wurde, ergaben, dass es sich um Knochen handelt, welche sicher 1000 Jahre alt sind.

Die Knochen wurden zur genauen Altersbestimmung an das Labor für Ionenphysik der ETH Zürich gesandt, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Die anthropologische Bestimmung erfolgt in Basel.

(saz/Kapo SG)