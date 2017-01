Koalition in Österreich gibt Inhalte ihres Paktes bekannt

Bundeskanzler Christian Kern (l.) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner am Montag in Wien. © Keystone/APA/HELMUT FOHRINGER

Die österreichische Regierung will mit einer noch schärferen Asylpolitik und einem Beschäftigungsprogramm bei den Wählern punkten. Das sind zentrale Punkte in dem Pakt, auf den sich die rot-schwarze Koalition in Wien geeinigt hat.