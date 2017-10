Köln auch in Stuttgart im Pech

Der Ex-Sittener Chadrac Akolo (links, beglückwünscht von Dennis Aogo), lässt die Stuttgarter spät jubeln. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER

Der 1. FC Köln wartet auch nach der 8. Runde auf den ersten Saisonsieg. Das Bundesliga-Schlusslicht ist in Stuttgart nahe an einem Punktgewinn dran, verliert aber unglücklich 1:2.Der Stuttgarter Siegtreffer fiel erst in der 94. Minute durch Chadrac Akolo.